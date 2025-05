Ucraina vertice senza Putin Assente anche Trump Il Papa si offre per mediare | E il Cremlino invia a Istanbul un consigliere

Il vertice in Ucraina si svolge senza la presenza di Putin e Trump, mentre il Papa si propone come mediatore. Il Cremlino, intanto, invia un consigliere a Istanbul, mentre Lula tenta di persuadere il presidente russo. Assente anche Lavrov, la delegazione di Mosca sembrerebbe ridotta all'osso, alimentando ulteriori interrogativi sul futuro dei negoziati.

Lula prova a convincere il presidente russo, ma nella delegazione di Mosca a Istanbul non ci sarà nemmeno Lavrov 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ucraina, vertice senza Putin. Assente anche Trump. Il Papa si offre per mediare | E il Cremlino invia a Istanbul un consigliere

