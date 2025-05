Ucraina Ue approva nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca Macron | armi nucleari francesi nei paesi alleati a tre condizioni

L'Unione Europea ha varato il 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, puntando a ostacolare l'uso delle petroliere "fantasma". Mentre si prepara un incontro cruciale a Istanbul per il cessate il fuoco, Macron ha sollevato la questione delle armi nucleari francesi nei paesi alleati, creando un clima di crescente tensione nella regione.

Roma., 14 maggio 2025 – Alla vigilia dell’atteso incontro a Istanbul per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, gli ambasciatori dei 27 stati membri dell'Unione Europea hanno approvato un 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che prende di mira le nuove petroliere "fantasma" utilizzate per aggirare le sanzioni esistenti volte a limitare le esportazioni di petrolio russo ma anche attività ibride della Russia, relative alle violazioni dei diritti umani e all'uso di armi chimiche. Il nuovo pacchetto di sanzioni è indipendente da quelle "massicce" invocate da Zelensky e previste nel caso in cui Mosca si rifiuti di negoziare e accettare un cessate il fuoco di 30 giorni già accettato da Kiev e richiesto dai suoi alleati occidentali. Riguardo alla condivisione delle armi nucleari, Macron ha ribadito che la Francia è "pronta ad aprire" una discussione sullo schieramento di aerei francesi dotati di testate nucleari in altri paesi europei, in modo simile a quanto stanno facendo gli americani per condividere il loro ombrello atomico. 🔗Leggi su Quotidiano.net