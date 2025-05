Ucraina tregua in bilico | Putin contro gli europei deficienti e tentenna sull’incontro

La tregua in Ucraina è fragile, con Putin che sfida l’Europa definendola "deficiente" e tentenna sull’incontro di pace. "Chi vuole la pace deve sostenere la nostra proposta", afferma. Intanto, Zelensky avverte che l'Ucraina negozierà solo se ci sarà la garanzia di un futuro senza aggressioni, lasciando il destino del conflitto nelle mani di Mosca.

"Chi vuole la pace non può fare a meno che sostenere la nostra proposta", ha spiegato Putin, lasciando ora nelle mani dell'Ucraina la possibilità di mandare avanti o no il conflitto. Il leader ucraino ha però sostenuto che il suo Paese sarà pronto a negoziare solo con la consapevolezza che non vi saranno più morti o bombardamenti

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.