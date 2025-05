Ucraina Rutte Incontro in Turchia una finestra di opportunità

In occasione dell'incontro tenutosi in Turchia, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sottolineato l'importanza di una "finestra di opportunità" per migliorare la situazione in Ucraina. Secondo lui, nei prossimi dieci giorni, si offre l'occasione di progredire significativamente, con la Turchia che assume un ruolo cruciale in questo processo diplomatico.

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – “C’è una finestra di opportunità questa settimana, ma anche nei prossimi 10 giorni, per portare davvero l’intera questione dell’Ucraina a un livello migliore e la Turchia gioca un ruolo importante”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, all’agenzia di stampa turca Anadolu, commentando il colloquio di pace previsto domani a Istanbul tra Ucraina e Turchia. Rutte si trova in Turchia per partecipare al vertice informale della Nato ad Antalya. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS) Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ucraina, Rutte “Incontro in Turchia una finestra di opportunità”

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, Rutte “Incontro in Turchia una finestra di opportunità”

Scrive msn.com: ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) - "C'è una finestra di opportunità questa settimana, ma anche nei prossimi 10 giorni, per portare davvero l'intera questione dell'Ucraina a un livello migliore e la Turchi ...

Ucraina: Erdogan vede Rutte, aumentati sforzi per pace duratura e giusta

Segnala msn.com: Milano, 13 mag. (LaPresse) - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ricevuto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e nel corso dell'incontro ...

Turchia, Erdogan riceve Rutte “Aumentati gli sforzi per la pace in Ucraina”

Lo riporta msn.com: ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ricevuto ad Ankara il segretario generale della Nato, Mark Rutte. All'incontro ha partecipato anche il ministro degli Ester ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Turchia, pugno di ferro di Erdogan contro le Ong

Il Parlamento turco approva una legge sulla supervisione delle associazioni.. La libertà é ormai un sogno in Turchia, dove Erdogan domina la scena e ora arriva a limitare anche fondazioni e associazioni in prima linea per i diritti civili.