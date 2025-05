Ucraina-Russia le indiscrezioni | cosa può accadere domani

Svolta nei negoziati per la tregua tra Russia e Ucraina: dopo incertezze sulla partecipazione russa alle trattative in Turchia e tensioni crescenti, Mosca ha fornito una risposta decisiva. Gli sviluppi di domani potrebbero segnare un nuovo capitolo nel conflitto, influenzando non solo le relazioni bilaterali, ma anche la stabilità della regione e oltre.

Svolta sui negoziati per la tregua tra Russia e Ucraina. Dopo i dubbi su una partecipazione dei russi al tavolo delle trattative in Turchia, dopo le minacce incrociate dei "volenterosi" e le risposte durissime di Vladimir Putin, ecco che arriva una risposta chiara da Mosca su cosa accadrà domani. La dichiarazione del presidente russo Vladimir Putin sui negoziati con l'Ucraina rimane valida e una delegazione russa attenderà la delegazione ucraina a Istanbul giovedì. A dirlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "Posso confermare che tutto ciò che il presidente ha affermato nella sua dichiarazione dell'11 maggio, la dichiarazione a tarda notte dell'11 maggio, rimane valido. Infatti, la delegazione russa incontrerà la delegazione ucraina a Istanbul il 15 maggio, giovedì, cioè domani", ha detto Peskov ai giornalisti.

