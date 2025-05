Ucraina Putin non va ai negoziati di Istanbul | non ci sarà neanche Lavrov ma il consigliere Medisky

Il Cremlino ha annunciato che il presidente Putin non parteciperà ai negoziati di Istanbul, né ci sarà il ministro Lavrov. A guidare la delegazione russa sarà Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura. Intanto, un funzionario statunitense ha reso noto che nemmeno Trump parteciperà all'incontro in Turchia, gettando ulteriori ombre sul dialogo diplomatico.

