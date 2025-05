Ucraina | Putin non andrà in Turchia Medinsky capo delegazione russa

Il presidente russo Vladimir Putin ha nominato Vladimir Medinsky come capo della delegazione che rappresenterà la Russia nei colloqui con l'Ucraina a Istanbul. Tuttavia, la notizia che Putin non parteciperà personalmente agli incontri segna un importante sviluppo nelle trattative tra le due nazioni, in un contesto di crescenti tensioni.

Milano, 14 mag. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha stabilito la composizione della delegazione che rappresenterà Mosca nei colloqui con l’Ucraina a Istanbul. Lo comunica il Cremlino, riferendo che la delegazione sarà guidata da Vladimir Medinsky, assistente del presidente russo, e includerà anche il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il capo della direzione principale dello Stato maggiore delle Forze armate russe Igor Kostyukov e il viceministro della Difesa Alexander Fomin. Non ci saranno dunque né il presidente russo Vladimir Putin, né il suo ministro degli Esteri Serhey Lavrov. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Putin non andrà in Turchia, Medinsky capo delegazione russa

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fiori - bimbi e palloncini: la festa di Kim per Putin come un vecchio film sovietico

Folla in festa lungo trenta chilometri di strada al passaggio del corteo di auto del presidente russo Vladimir Putin (secondo l'inviato di Rossiya) a Pyongyang.