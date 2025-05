Ucraina Putin non andrà in Turchia | Medinsky capo delegazione russa

In un recente annuncio, il Cremlino ha rivelato che Vladimir Putin non parteciperà ai colloqui di Istanbul con l'Ucraina. La delegazione russa, guidata da Vladimir Medinsky, assistente del presidente, include figure di spicco del governo, segnalando un impegno della Russia nel processo di negoziazione nonostante l'assenza di Putin.

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha stabilito la composizione della delegazione che rappresenterà Mosca nei colloqui con l’ Ucraina a Istanbul. Lo comunica il Cremlino, riferendo che la delegazione sarà guidata da Vladimir Medinsky, assistente del presidente russo, e includerà anche il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il capo della direzione principale dello Stato maggiore delle Forze armate russe Igor Kostyukov e il viceministro della Difesa Alexander Fomin. Non ci saranno dunque né il presidente russo Vladimir Putin, né il suo ministro degli Esteri Serhey Lavrov. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Putin non andrà in Turchia: Medinsky capo delegazione russa

