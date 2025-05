Ucraina Putin assente da colloqui in Turchia presenti Lavrov e Ushakov Zelensky | Usa e Ue sanzionino Cremlino lo zar | Idioti a vostro discapito

A Istanbul si svolgeranno domani i colloqui tra Ucraina e Russia, ma il presidente Putin sarà assente. In sua vece, parteciperanno Lavrov e Ushakov, mentre Zelensky esorta Usa e Ue a inasprire le sanzioni. La tensione sale ulteriormente, con il leader russo che deride le richieste di Kiev. Anche Trump mancherà, lasciando spazio a figure come Rubio, Witkoff e Kellogg.

Anche Trump non sarà presente ai colloqui, ci saranno Rubio, Witkoff e Kellogg. Zelensky attacca Putin e chiede che Usa e Ue usino "il pacchetto di sanzioni più forti di sempre", lo zar risponde: "Idioti, uno svantaggio per voi" Ad Istanbul si terranno domani i colloqui tra Ucraina e Russia,

