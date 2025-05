Ucraina negoziati in Turchia senza Putin | la mossa dello zar irrita Zelensky

Negoziati in Turchia tra Ucraina e Russia si svolgeranno senza Vladimir Putin, suscitando irritazione nel presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa mossa strategica del leader del Cremlino segna un nuovo sviluppo nel conflitto, con Putin che sembra voler mantenere il controllo sul processo, nonostante l'assenza dal tavolo delle trattative.

(Adnkronos) – Negoziati in Turchia con Volodymyr Zelensky ma senza Vladimir Putin. E' questo lo scenario che sembra delinearsi nel nuovo capitolo della guerra tra Ucraina e Russia, con il leader del Cremlino intenzionato a dare forfait al presidente ucraino dopo aver dettato data e luogo per l'inizio dei colloqui che potrebbero, almeno in teoria, . L'articolo Ucraina, negoziati in Turchia senza Putin: la mossa dello zar irrita Zelensky proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗Leggi su .com

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, negoziati in Turchia senza Putin: la mossa dello zar irrita Zelensky

Da msn.com: Il presidente russo sembra intenzionato a dare forfait al leader ucraino dopo aver dettato data e luogo per l'inizio dei colloqui ...

Ucraina, attesa per i negoziati a Istanbul. Zelensky: “Da Mosca strano silenzio, Trump venga in Turchia”

ilfattoquotidiano.it scrive: I russi hanno attaccato stanotte l’Ucraina solo con 10 droni che sono stati tutti abbattuti. Lo sostiene l’ Aeronautica militare delle Forze armate dell’ Ucraina, come riporta Rbc Ukraina.

Chi ci sarà davvero ai negoziati tra Russia e Ucraina a Istanbul e cosa si deciderà

Scrive fanpage.it: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky volerà a Istanbul, in Turchia, giovedì 15 maggio per i negoziati diretti con la Russia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guerra Ucraina : negoziati russo-ucraini online

Sono iniziati i nuovi colloqui tra Russia e Ucraina in videocollegamento. Lo ha riferito il capo negoziatore di Mosca e assistente del presidente Putin Medinsky, affermando che la posizione russa sulla Crimea e il Donbass "rimane invariata".