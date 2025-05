Ucraina negoziati a Istanbul e incognita Putin Trump | Potrei esserci se

A poche ore dall'avvio dei negoziati tra Mosca e Kiev a Istanbul, il mistero sulla partecipazione di Vladimir Putin aleggia su un incontro cruciale. Senza conferme dal Cremlino, cresce l'incertezza su chi sarà il rappresentante russo. Intanto, l'ex presidente Trump si dice disponibile a partecipare, lasciando aperte ulteriori speculazioni sul futuro delle trattative.

A poche ore dall'inizio dei colloqui diretti tra Mosca e Kiev a Istanbul, resta un'incognita la presenza del presidente russo Vladimir Putin. Il Cremlino non ha sciolto la riserva e non ha comunicato ufficialmente chi rappresenterà Mosca ai negoziati. Secondo il quotidiano Kommersant, non ci sarà il ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato invece che si recherà in Turchia, sfidando lo zar a fare lo stesso e il suo consigliere, Mykhailo Podolyak, ha chiarito che il leader si siederà al tavolo solo con Putin. Intanto il presidente Usa Donald Trump, che si trova in Medioriente, non ha escluso del tutto la possibilità di recarsi lui stesso in Turchia se ci sarà il leader russo. Rispondendo alle domande dei giornalisti a bordo dell'Air Force One, mentre era in volo dall'Arabia Saudita al Qatar, il tycoon non ha scartato categoricamente l'ipotesi di essere presente ai colloqui ma ha detto di voler inviare al suo posto il segretario di Stato Marco Rubio. 🔗Leggi su Iltempo.it