Ucraina Mosca ancora non annuncia chi andrà a Istanbul Trump | Potrei esserci se Putin fosse presente – Diretta

L'attesa per il vertice di Istanbul si intensifica, con Mosca che non ha ancora rivelato i nomi dei suoi rappresentanti. Nel frattempo, Donald Trump ha dichiarato la sua disponibilità a partecipare all'incontro, a condizione che Vladimir Putin sia presente. Gli sviluppi della situazione ucraina continuano a tenere alta l'attenzione internazionale.

L'articolo Ucraina, Mosca ancora non annuncia chi andrà a Istanbul. Trump: "Potrei esserci se Putin fosse presente" – Diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Guerra Ucraina, la Russia non annuncia ancora chi andrà a Istanbul. Cremlino a Macron: «Armi nucleari non aiuteranno sicurezza»

Riporta ilmessaggero.it: Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che spingerà Vladimir Putin in persona a partecipare ai negoziati con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...

Russia-Ucraina, il Cremlino non annuncia ancora chi andrà ai negoziati in Turchia | Ue, via libera alle nuove sanzioni per Mosca

Secondo msn.com: La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.176. Alla vigilia dei negoziati diretti a Istanbul, il Cremlino ha fatto sapere di non poter ancora rendere nota la composizione della delegazione russa che tra ...

Guerra Ucraina Russia: Zelensky vuole incontro con Putin, Mosca non risponde. LIVE

Lo riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia: Zelensky vuole incontro con Putin, Mosca non risponde. LIVE ...

Ucraina, Mosca ritiri truppe da confine : Canada sposta soldati a Ovest

"La Russia deve continuare con l'impegno diplomatico e ritirare le forze militari che ha accumulato lungo i confini dell' Ucraina e nei territori temporaneamente occupati".