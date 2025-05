Ucraina | fari sul tavolo di Istanbul Zelensky ad Ankara Putin non Parla Trump spazientito

Volodymyr Zelensky è arrivato ad Ankara, in Turchia, in cerca di un confronto diretto con Vladimir Putin. Mentre il presidente russo resta in silenzio, Zelensky si mostra aperto a qualsiasi forma di negoziato per porre fine al conflitto. In questo scenario, anche Donald Trump sembra spazientito, con tutti gli occhi puntati su Istanbul.

E' già in Turchia, ad Ankara, Volodymyr Zelensky. Sperando che Vladimir Putin accetti la sua richiesta di un vertice in presenza. Ma si dice pronto a "qualsiasi forma di negoziato" per porre fine alla guerra, quindi anche a trattative a livello inferiore. Del resto, alla vigilia dei colloqui, dal Cremlino non c'è ancora nessuna indicazione che il presidente guiderà la delegazione di Mosca

