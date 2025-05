Ucraina domani Putin deciderà se andare a Istanbul | Witkoff e Rubio arriveranno venerdì

Domani potrebbe essere cruciale per il futuro dei rapporti tra Russia e Ucraina, con Putin che deciderà se recarsi a Istanbul per affrontare una nuova fase di negoziati. Witkoff e Rubio giungeranno venerdì, mentre il leader ucraino insiste che la pace può avvenire solo con garanzie concrete e il riconoscimento delle esigenze del suo Paese.

Domani potrebbe essere cruciale per il futuro dei rapporti tra Russia e Ucraina, con Putin che deciderà se recarsi a Istanbul per affrontare una nuova fase di negoziati. Witkoff e Rubio giungeranno venerdì, mentre il leader ucraino insiste che la pace può avvenire solo con garanzie concrete e il riconoscimento delle esigenze del suo Paese.

"Chi vuole la pace non può fare a meno che sostenere la nostra proposta", ha spiegato Putin, lasciando ora nelle mani dell'Ucraina la possibilità di mandare avanti o no il conflitto. Il leader ucraino ha però sostenuto che il suo Paese sarà pronto a negoziare solo con la consapevolezza che non vi saranno più morti o bombardamenti

Ucraina : presidente Zelensky è pronto a vedere Putin

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.