Ucraina card Parolin | da vertice Istanbul speriamo veri spiragli pace

Il cardinale Parolin, segretario di Stato vaticano, ha parlato di pace durante il vertice di Istanbul, esprimendo speranze per nuovi sviluppi in Ucraina e in Medio Oriente. Il suo intervento sottolinea l’impegno costante della Santa Sede nel promuovere il dialogo e la riconciliazione in conflitti che durano da tempo.

Sulla guerra in Ucraina e in Medio Oriente è intervenuto nel pomeriggio il cardinale Parolin che ha ribadito l’impegno per la pace da parte della Santa Sede. “Noi lo speriamo sempre che ci siano spiragli di pace – ha detto il segretario di Stato vaticano a margine di un convegno alla pontificia università Gregoriana – ed è un bene che ci sia finalmente la possibilità di un incontro diretto, speriamo che lì si sciolgano i nodi che ci sono finora e che si possa avviare davvero un percorso di pace. Adesso vedremo io credo che sia prematuro dire oggi che cosa succederà ma noi veramente lo speriamo, che sia il punto di partenza serio per arrivare a mettere fine a questa guerra”. Ucraina, card. Parolin: da vertice Istanbul speriamo veri spiragli pace TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, card. Parolin: da vertice Istanbul speriamo veri spiragli pace

