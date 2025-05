In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua. Tuttavia, la presenza di Putin resta incerta e sul campo continuano a infuriare droni e combattimenti, alimentando un contesto di crescente emergenza. Il servizio di Caterina Dall’Olio offre un'analisi approfondita della situazione.

Occhi puntati sul vertice Russia-Ucraina in Turchia, per sperare in una tregua. Ma Putin non conferma la sua presenza mentre le armi non tacciono sul campo. Servizio di Caterina Dall’Olio Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it