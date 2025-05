Ucraina a Istanbul gli attesi colloqui di pace fra Ucraina e Russia

Tutto è pronto a Istanbul per i tanto attesi colloqui di pace tra Ucraina e Russia, mentre rimane incerta la partecipazione di Putin. Le speranze di un accordo fragile si intrecciano con le tensioni attuali. Seguiamo il servizio di Fabio Bolzetta per tutti gli aggiornamenti su questo cruciale incontro.

Tutto è pronto a Istanbul per gli attesi colloqui di pace fra Ucraina e Russia. Al momento non è stata confermata la presenza di Putin. Servizio di Fabio Bolzetta. Ucraina, a Istanbul gli attesi colloqui di pace fra Ucraina e Russia TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, a Istanbul gli attesi colloqui di pace fra Ucraina e Russia

Ne parlano su altre fonti

Chi ci sarà ai colloqui di pace sull’Ucraina di Istanbul: Zelensky presente, dubbi su Putin e Trump

Riporta fanpage.it: A meno di 24 ore dall'inizio dei colloqui di pace sull'Ucraina di Istanbul è confermata la presenza del solo Zelensky; ancora in forse Donald Trump e ...

Ucraina, negoziati a Istanbul e incognita Putin. Trump: "Potrei esserci se..."

Si legge su iltempo.it: A poche ore dall'inizio dei colloqui diretti tra Mosca e Kiev a Istanbul, resta un'incognita la presenza del presidente russo Vladimir Putin.

Guerra in Ucraina, primi colloqui di pace in Turchia: possibile faccia a faccia tra Putin e Zelensky

Riporta msn.com: Mentre il presidente ucraino si prepara a recarsi a Istanbul, il Cremlino non ha ancora risposto per confermare la presenza di Vladimir Putin all'incontro di giovedì in Turchia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La frase razzista del quarto uomo di PSG-Istanbul Basaksehir

L'Europa del calcio guarda indignata alla puntata di Parigi e punta il dito contro Sebastian Coltescu: il manager di partito rumeno, che con il suo atteggiamento razzista ha lasciato il posto a una delle serate più tristi della storia del la Champions League.