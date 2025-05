Ucciso davanti alla fidanzata incinta il boss De Micco e 4 imputati assolti “per non avere commesso il fatto”

Il processo per l'omicidio di Carmine D'Onofrio, ucciso nel 2021 a Ponticelli davanti alla fidanzata incinta, si conclude con l'assoluzione di cinque imputati, tra cui il boss "Bodo". I giudici hanno stabilito che non ci sono prove sufficienti per attribuire loro la responsabilità del delitto. Scopri di più su questa tragica vicenda.

Si chiude con l'assoluzione "per non avere commesso il fatto" il processo per la morte di Carmine D'Onofrio, il 23enne ammazzato nel 2021 a Ponticelli; alla sbarra il boss "Bodo" e 4 presunti affiliati. 🔗Leggi su Fanpage.it

