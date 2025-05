Uccise l' ex fidanzata | dal Tar via libera alla fondazione dedicata a Federico Zini

Il Tar ha approvato la creazione di una fondazione contro la violenza di genere intitolata a Federico Zini, il giovane che nel 2018 uccise l'ex fidanzata Elisa Amato. La decisione ribalta il precedente rifiuto della Regione, sottolineando l'importanza di sensibilizzare e combattere il fenomeno della violenza sulle donne.

Disco verde dal Tar alla creazione di una fondazione contro la violenza di genere dedicata a Federico Zini, il giovane che il 26 maggio 2018 aveva sequestrato e ucciso a colpi di pistola l'ex fidanzata Elisa Amato prima di togliersi la vita. Il tribunale ha ribaltato la decisione della Regione. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Uccise l'ex fidanzata: dal Tar via libera alla fondazione dedicata a Federico Zini

