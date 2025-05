Uccise la figlia Elena a Mascalucia e finse il sequestro disposta la perizia psichiatrica per Martina Patti

Martina Patti, condannata a 30 anni per l'omicidio della figlia Elena, morta nel giugno 2022, affronta una perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania. Dopo aver inizialmente simulato un sequestro, la vicenda ha sconvolto la comunità di Mascalucia, rivelando una tragica e complessa realtà familiare.

La Corte d’assise d’appello di Catania ha disposto una perizia psichiatrica collegiale su Martina Patti, la 26enne che il 12 luglio 2024 è stata condannata a 30 anni di reclusione per l’ omicidio della figlia Elena, di quasi 5 anni, uccisa con un’ arma da taglio nel giugno 2022 e seppellita in un campo vicino casa, a Mascalucia, simulandone poi il rapimento. Gli esperti incaricati sono. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uccise la figlia Elena a Mascalucia e finse il sequestro, disposta la perizia psichiatrica per Martina Patti

