Uccise il figlio della compagna | dopo 10 anni di carcere Antonio Rasero chiede un permesso premio

Dopo oltre dieci anni di carcere, Antonio Rasero, ex broker genovese condannato per l'omicidio del giovane Alessandro Mathas nel marzo 2010, ha presentato la sua prima richiesta di permesso premio. La domanda, formalizzata tramite il suo legale, riaccende l'interesse su un caso che ha scosso l'opinione pubblica e suscitato forti emozioni.

Antonio Rasero, l’ex broker genovese condannato per l’omicidio del piccolo Alessandro Mathas a marzo 2010, ha chiesto il primo permesso premio dopo poco più di 10 anni già scontati a fronte della pena complessiva di 26. La richiesta, avanzata dal detenuto attraverso il suo legale, l’ avvocato Cristiano Mancuso, è stata fatta al tribunale di sorveglianza: 8 ore fuori dal carcere, dalla mattina fino alla sera, per rivedere i parenti a casa. La richiesta è stata respinta dal giudice monocratico e la difesa ha fatto reclamo: la discussione davanti al tribunale in composizione collegiale è prevista per oggi, mercoledì 14 maggio. L’omicidio – Antonio Rasero uccise, quindici anni fa, Alessandro Mathas, il figlio di 8 mesi di Katerina Mathas, l’allora compagna occasionale dell’ex broker. Secondo quanto ricostruito, l’omicidio si era consumato di notte, in una stanza del residence Vittoria di Nervi (Genova) affittato dall’uomo, mentre la madre non c’era, assentatasi perché era andata a cercare droga. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uccise il figlio della compagna: dopo 10 anni di carcere Antonio Rasero chiede un permesso premio

