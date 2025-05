Ubriaco fugge a 150 km h con la compagna incinta arrestato e condannato 28enne a Bologna

Un giovane rumeno di 28 anni è stato arrestato a Bologna dopo un pericoloso inseguimento notturno. Fuggito a 150 km/h con la compagna incinta a bordo, il giovane è stato condannato per resistenza e guida in stato di ebbrezza, mettendo a rischio la vita di tutti a bordo e degli altri utenti della strada.

