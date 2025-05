Ubriaco con un coltello scatena il panico al kebab | ferisce un dipendente danneggia 4 scooter e viene fermato dai carabinieri

Un uomo ubriaco, armato di un coltello da cucina, ha seminato il panico in un kebabbaro di Verona, ferendo un dipendente e danneggiando quattro scooter. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti per fermare l’aggressore, che ha anche aggredito gli operatori.

Armato di coltello da cucina, avrebbe scatenato il panico in un kebabbaro del centro di Verona, ferendo anche un dipendente e danneggiando alcuni scooter in sosta, per poi aggredire gli operatori. Nella notte tra martedì e mercoledì i carabinieri del nucleo radiomobile di Verona hanno tratto in. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ubriaco con un coltello, scatena il panico al kebab: ferisce un dipendente, danneggia 4 scooter e viene fermato dai carabinieri

