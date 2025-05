Ubriachi provano ad entrare in questura e prendono di mira gli agenti | arrestati

Martedì sera, a Verona, un gruppo di uomini ubriachi ha tentato di entrare in questura, prendendo di mira gli agenti in servizio. La polizia ha arrestato i trasgressori, accusandoli di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e ingresso arbitrario in luoghi vietati, tutelando così l'integrità dell'ordine pubblico.

Resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio ed ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato. Sono queste le accuse con cui la polizia di Stato di Verona, nella serata di martedì, ha. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ubriachi, provano ad entrare in questura e prendono di mira gli agenti: arrestati

