Ubriachi al volante | cinque patenti ritirate nel Pordenonese

Cinque patenti ritirate e tre auto sequestrate: è questo il bilancio delle operazioni condotte dai carabinieri di Aviano e Spilimbergo nel fine settimana. Un’iniziativa mirata a contrastare la guida in stato di ebbrezza, un fenomeno preoccupante che compromette la sicurezza stradale nel pordenonese. La vigilanza continua per garantire strade più sicure.

Cinque patenti ritirate. Tre auto poste sotto sequestro. Sono questi i numeri delle operazioni dei carabinieri di Aviano e Spilimbergo che nel corso del fine settimana hanno intensificato l’attività di controllo sul territorio per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. In. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Ubriachi al volante: cinque patenti ritirate nel Pordenonese

