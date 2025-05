Ubisoft ha rinviato alcuni giochi importanti in sviluppo sono coinvolti Assassin’s Creed e Far Cry?

Ubisoft ha annunciato un cambiamento significativo nella sua strategia di sviluppo, rinviando alcuni dei suoi titoli più attesi, tra cui Assassin's Creed e Far Cry. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sui giochi coinvolti, l'azienda sottolinea che si tratta di produzioni chiave per il futuro del brand.

Ubisoft ha annunciato un importante cambio di rotta nel suo approccio allo sviluppo dei videogiochi, rinviando internamente alcuni dei suoi progetti più attesi. L'azienda non ha fornito un elenco preciso dei titoli coinvolti, ma ha chiarito che si tratta di "produzioni tra le più importanti attualmente in sviluppo". Questa decisione, comunicata ufficialmente nel più recente report finanziario, è stata presa per garantire standard qualitativi all'altezza delle aspettative, evitando nuovi casi di insuccesso come quello recente di Star Wars Outlaws. Il rinvio di Assassin's Creed Shadows, slittato dal 2024 al 2025, è stato citato come esempio concreto di questa strategia, che sembra già dare i suoi frutti in termini di qualità e recezione positiva. Da qui nasce la decisione di applicare lo stesso principio ad altri progetti di punta.

Ubisoft ha rinviato alcuni dei suoi giochi più importanti in sviluppo

Ubisoft ha comunicato agli azionisti di aver rinviato il lancio di alcuni dei suoi giochi maggiori in sviluppo, con il lancio ora previsto durante gli gli anni fiscali 2026-27 e 2027-28.

Ubisoft ha rinviato alcuni giochi importanti in sviluppo, sono coinvolti Assassin's Creed e Far Cry?

Ubisoft ha rinviato i suoi più grandi giochi: coinvolti anche Assassin's Creed e Far Cry?

Ubisoft rinvia progetti chiave per puntare sulla qualità, con lanci intensi previsti tra il 2026 e il 2028 e una nuova strategia con Tencent.

