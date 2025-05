UAP richiede adeguamento rimborsi per coprire i costi energetici delle strutture sanitarie

L'Unione delle Associazioni di Categoria del settore sanitario ha lanciato un allarme riguardo alla necessità di rivedere i rimborsi, per fronteggiare l'aumento dei costi energetici che pesano sulle strutture sanitarie. Nel corso di un incontro, i rappresentanti di oltre 27.000 imprese hanno esposto le loro preoccupazioni sugli effetti delle attuali politiche sui servizi offerti.

L'Unione delle Associazioni di Categoria del settore sanitario ha espresso oggi una seria preoccupazione riguardo agli effetti negativi dell'applicazione dei dazi e dei costi energetici sulle imprese del comparto. Durante l'incontro, i rappresentanti di oltre 27.000 strutture sanitarie private e di ospedalità accreditata, che impiegano più di 350.000 dipendenti, hanno evidenziato come le spese energetiche

