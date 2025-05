Uap | Allarme dazi e caro energia i rimborsi per le tariffe non ne tengono conto

L'Uap lancia un allarme cruciale riguardo all'impatto dei dazi e dei costi energetici sulle strutture sanitarie, definite "imprese energivore". Secondo l'associazione, i rimborsi per le tariffe non considerano adeguatamente queste problematiche, creando ulteriori difficoltà a 27.000 strutture sanitarie in Italia.

"C'è un grande problema dell'applicazione dei dazi e dei costi energetici, che incidono fortemente sulle strutture sanitarie in quanto imprese energivore". E' l'allarme che lancia l'Uap, l'unione delle maggiori associazioni di categoria rappresentative di 27.000 strutture sanitarie private accreditate e dell'ospedalità privata accreditata, con oltre 350.000 dipendenti, nella riunione che si è tenuta .

