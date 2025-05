TuttoFood 2025 un’edizione da record tra tendenze emergenti e sostenibilità

TuttoFood 2025 si è affermata come un'edizione record, improntata su tendenze emergenti e sostenibilità. Con 95mila visitatori e oltre 3.000 top buyer internazionali, l'evento ha celebrato le eccellenze del Made in Italy e del panorama globale, segnando un'importante svolta sotto la nuova direzione. Un'occasione imperdibile per il settore agroalimentare!

Con 95mila presenze registrate nel corso dei quattro giorni di fiera, oltre 3.000 top buyer internazionali alla ricerca delle eccellenze del Made in Italy e di tutto il mondo, l ’edizione 2025 di TuttoFood ha segnato un punto di svolta per la manifestazione, alla sua prima edizione sotto la guida di Fiere di Parma. Un evento che si è confermato strategico per il settore agroalimentare, pensato per rafforzare la dimensione internazionale del format e offrire nuove opportunità di business alle aziende del comparto. A raccontarci le novità di questa edizione, i trend emersi e le sfide che attendono il settore nei prossimi anni è Alice Andrei, Marketing Manager di TuttoFood. L’edizione 2025 è nata dalla partnership tra Fiera Milano e Fiere di Parma: cosa rappresenta questa sinergia per il futuro di TuttoFood? L’edizione 2025 di TuttoFood segna una collaborazione strategica tra Fiera Milano e Fiere di Parma, con il supporto della rete internazionale di Koelnmesse. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - TuttoFood 2025, un’edizione da record tra tendenze emergenti e sostenibilità

