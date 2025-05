Tutto sotto controllo? Di chi? L’assessora rimetta la delega

Il recente intervento dell’assessore Camporota in aula ha rivelato un preoccupante distacco tra le esigenze quotidiane dei cittadini riguardo sicurezza e vivibilità e la sua visione della situazione. Questo evidente disallineamento solleva interrogativi sulla direzione e l’efficacia dell’attuale gestione della sicurezza da parte dell’amministrazione comunale. Rimettere la delega diventa una necessità impellente.

"Quello che abbiamo sentito in aula durante la replica scomposta dell’assessore Camporota è un segnale evidente e preoccupante del totale scollegamento tra la realtà che vivono ogni giorno i cittadini in termini di sicurezza e vivibilità, e la visione dell’attuale assessore alla Sicurezza. Una distanza che non possiamo più accettare". Ad affondare l’attacco è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. "’Tutto sotto controllo’ è il nuovo ’è solo una percezione’ – prosegue Negrini – ed è un’espressione che offende un’intera città. Una città che ogni giorno chiede attenzione, ascolto e risposte concrete. Se il cambio di passo non arriva, ora ne conosciamo il motivo: per l’assessore non serve, perché ’è tutto sotto controllo’. Ma sotto il controllo di chi, ci domandiamo? Delle baby gang che continuano a proliferare sul territorio? Degli spacciatori che occupano i parchi e impediscono alle famiglie di viverli con serenità? Degli immigrati irregolari che il Comune ha accolto senza essere in grado di gestire realmente il fenomeno, figlio dell’approccio ideologico della sinistra che ha fallito miseramente?" "A quale controllo si riferisce l’assessore? – tuona il capogruppo – Perché le sue parole, unite a un atteggiamento che conferma quanto poco le appartenga il ruolo che ricopre, lasciano sgomenti. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it