Tutto pronto per Schools of rock | sul palco i maestri delle scuole musicali della città

Mercoledì 21 maggio, alle 20.30, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si trasformerà in un palcoscenico vibrante per "Schools of Rock". I maestri delle scuole musicali della città, solitamente in seconda fila, prenderanno il centro della scena, regalando al pubblico una serata indimenticabile di musica e passione. Preparatevi a un concerto speciale!

Di solito stanno dietro, a bordo palco, tra gli spartiti e i cavi mentre altri suonano. In questa occasione, invece, saranno loro a prendere il centro della scena. Mercoledì 21 maggio, alle 20.30, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospita "Schools of rock", concerto conclusivo della rassegna.

