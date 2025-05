Tutto pronto per il Festival Internazionale del Cinema di Pompei | un dialogo tra identità arte e futuro

Pompei si prepara a ospitare il suo primo Festival Internazionale del Cinema, dal 3 all'8 giugno 2025, diretto artisticamente da Enrico Vanzina e presieduto da Annarita Borelli. Questo evento promette di esplorare un dialogo affascinante tra identità, arte e futuro, celebrando il potere del cinema in un contesto ricco di storia e cultura.

Tempo di lettura: 6 minuti Pompei si prepara ad accogliere il suo primo Festival Internazionale del Cinema, in programma da martedì 3 a sabato 8 giugno 2025, sotto la direzione artistica di Enrico Vanzina e la presidenza e produzione di Annarita Borelli. Un evento che nasce non da un bando, ma da una visione, un'urgenza culturale: portare nel cuore della storia un racconto nuovo del mondo, attraverso il linguaggio potente e democratico del cinema. Il Festival nasce per celebrare le identità culturali globali nel luogo che più di ogni altro incarna la memoria e la rinascita: Pompei. Un appuntamento che unisce cinema, arti visive, turismo, moda e comunicazione in un progetto internazionale che affonda le radici nel territorio ma guarda al mondo. Un Festival identitario e internazionale Otto lungometraggi in concorso, provenienti da quattro continenti, compongono una selezione che affronta i grandi temi della contemporaneità – memoria, giustizia sociale, conflitto generazionale, emancipazione femminile – con linguaggi e sensibilità differenti: "Nawi: dear future me" (KenyaGermania): un'intensa storia di emancipazione femminile, candidata all'Oscar per il Kenya;