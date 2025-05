Si è svolta nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione della 37esima edizione di Bicincittà, una nuova avventura a pedali promossa dalla Uisp e organizzata, come ogni anno a Reggio Calabria, dal Circolo Tennis Padel Crucitti, patrocinata dal Comune. 🔗Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - "Tutti in sella per una pedalata di gioia, unione e libertà!": per le strade di Reggio torna Bicincittà