Tutti i fiori che si possono mangiare

...ai fiori commestibili nella cucina moderna, si apre un mondo sorprendente di gusti e aromi. Dalle petali di nasturzio piccanti alle delicate fioriture di zuchini, questi ingredienti non solo arricchiscono piatti e insalate, ma offrono anche numerosi benefici nutrizionali. Scopriamo insieme i fiori che possiamo portare in tavola e come utilizzarli in modo creativo.

I fiori in cucina evocano immagini un po’ d’antan; le violette candite che nelle antiche pasticcerie vengono abbinate come nota di colore ai marron glacés o alla panna montata, la fragranza leggermente saponosa dello sciroppo e della marmellata di rose, o il gozzaniano rosolio. Ma se si pensa invece ai carciofi, o ai capperi, ecco, la suggestione cambia. Eppure, sempre di fiori si tratta, come anche nel caso dei cavolfiori, dei broccoli, e dei popolari fiori di zucca o zucchina della tradizione romana. In realtà i fiori accompagnano la storia della cucina fino dai tempi più remoti e ne fanno tuttora parte: dai cinesi agli antichi Romani, all’Inghilterra vittoriana, alle insalate eleganti e creative con mammole e margheritine di campo (ma anche begonia, fiordaliso ed erbe aromatiche). Tutti sono anche pieni di vitamine e assai benefici, tranne quelli velenosi. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Tutti i fiori che si possono mangiare

