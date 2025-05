Tutte le novità di Rai Kids nella programmazione pre-estiva

Scopri tutte le novità dell'estate di Rai Kids! Le Winx tornano su Rai Gulp, mentre "Look At Me", il progetto di documentari per ragazzi, debutta in esclusiva su Rai Play dal 12 maggio. Non perdere la rinnovata Posta di Yoyo e tanti altri appuntamenti, dal lunedì al venerdì alle 17.40 su Rai Gulp!

Le Winx tornano su Rai Gulp e si rinnova la Posta di Yoyo Dal 12 maggio, dal lunedì al venerdì alle 17.40, arriva su Rai Gulp e in Anteprima Esclusiva su Rai Play, la nuova stagione di “Look At Me”, il progetto di documentari per ragazzi co-prodotto da Rai Kids con la Direzione Produzione TV della RAI – Centri di Produzione “Piero Angela” di Torino e di Roma in collaborazione con l’ EBU-UER, l’unione delle televisioni pubbliche: CYBC (Cipro), ZDF (Germania), NHK (Giappone), ERT (Grecia), RTE (Irlanda), RTCG (Montenegro), RTP (Portogallo), BBC Alba (Scozia), RTS (Serbia), RTVSK STVR (Slovacchia), RTVSLO (Slovenia). Tra i 12 nuovi documentari da 15 minuti, che raccontano le storie di ragazzi e ragazze di 10-12 anni che abitano in diversi paesi d’Europa e in Giappone, in rappresentanza dell’Italia c’è Lorenzo Gerbi, 10 anni, di Dronero (Cuneo), cittadina delle Alpi piemontesi che ha il sogno di trascorrere una giornata al Centro Recupero Animali Selvatici. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tutte le novità di Rai Kids nella programmazione pre-estiva

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nex-Gen: il nostro consiglio su una TV per tutte le tasche

Su PS5 e Xbox X sono arrivati alcuni titoli che hanno delle nuove performance grafiche. Ma se non si dispone di una buona TV la resa non sar? ottimale e non si potr? godere pienamente delle nuove implementazioni.