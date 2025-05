Tutta l’Italia per Gabry Ponte | il dj torinese in finale a Eurovision

Gabry Ponte, il celebre DJ torinese, ha conquistato una posizione nella finale dell'Eurovision Song Contest 2025 con il brano "Tutta L’Italia", rappresentando la Repubblica di San Marino. Ieri sera, presso la St.Jakobshalle di Basilea, si è svolta la prima semifinale di questo attesissimo evento musicale europeo, catturando l'attenzione di milioni di fan.

Il torinese Gabry Ponte con “Tutta L’Italia” passa alla finale dell’Eurovision Song Contest 2025 in rappresentanza della Repubblica di San Marino. Ieri sera, in Svizzera, alla St.Jakobshalle di Basilea si è svolta la prima semifinale della oramai seguitissima manifestazione europea, ovvero il vecchio Eurofestival, una volta lo chiamavamo così, che ha visto sul podio ben . “Tutta l’Italia” per Gabry Ponte: il dj torinese in finale a Eurovision L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Tutta l’Italia” per Gabry Ponte: il dj torinese in finale a Eurovision

Le notizie più recenti da fonti esterne

Eurovision 2025, Gabry Ponte vola in finale: ora 'Tutta l’Italia' voterà per lui?

Segnala msn.com: (Adnkronos) - Gabry Ponte esplode di gioia a Basilea. Il dj, con il suo brano 'Tutta l'Italia', ha conquistato un posto nella Gran Finale dell'Eurovision Song Contest, in programma sabato 17 maggio. U ...

Eurovision: in finale "Tutta l'Italia" di Gabry Ponte

Si legge su msn.com: AGI. - Dieci paesi si sono qualificati per la finale dell'Eurovision Song Contest dopo la prima semifinale, con cinque nazioni che si sono ritirate in seguito ai voti degli spettatori. Qualificato anc ...

Eurovision 2025, chi sono i coristi mascherati che accompagnano Gabry Ponte? Tre autori famosi

ilfattoquotidiano.it scrive: Il produttore e disc jockey ha pensato a lungo su che tipo di show offrire su un palco così importante a Eurovision Song Contest ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano " Tutta l' Italia ", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.