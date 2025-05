Tutta la notte in ostaggio dei truffatori | salvato anziano di 91 anni

Rimini, 14 maggio 2025 – Un uomo di 22 anni è stato arrestato mentre tentava di truffare un anziano di 91 anni, costringendolo a rimanere in ostaggio per tutta la notte. Gli agenti della Squadra Mobile, intervenuti tempestivamente, hanno sventato un raggiro orchestrato con astuzia, salvando la vittima da una situazione critica.

Rimini, 14 maggio 2025 – È stato arrestato in flagranza di reato un giovane di 22 anni, sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile di Rimini mentre tentava di sottrarre le carte di credito a un uomo di 91 anni con un ingegnoso raggiro. La truffa, ben orchestrata e protrattasi per diverse ore, è stata sventata grazie all’intervento tempestivo della Polizia, coordinata dal pm Davide Ercolani, che ha colto il truffatore sul fatto. Tutto è cominciato nella serata del 12 maggio, quando la vittima, residente in via Moretti, ha ricevuto un messaggio sul cellulare che segnalava un presunto pagamento sospetto da parte del circuito Nexi. Allarmato, l’anziano ha contattato il numero indicato, finendo in trappola: dall’altro capo del telefono, un finto operatore lo ha tenuto a lungo al telefono, facendosi consegnare i dati sensibili, i codici Pin e persino mostrando in videochiamata le sue carte di credito per carpirne numeri e codici di sicurezza. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it