Turista tedesco finisce in mare mentre fa windsurf | scatta l' intervento di soccorso a Vieste

Un turista tedesco è finito in mare mentre praticava windsurf nelle acque di Vieste, attivando un rapido intervento di soccorso da parte della Sezione Operativa Navale di Manfredonia. Con l'arrivo della bella stagione e condizioni ideali, aumentano gli appassionati degli sport acquatici, ma anche i rischi legati a queste attività.

Turista tedesco in difficoltà mentre fa windsurf nelle acque di Vieste, scatta l'intervento di soccorso in mare messo a segno da un equipaggio della Sezione Operativa Navale di Manfredonia. Con l’arrivo della bella stagione e le condizioni meteo-marine particolarmente favorevoli, si registra. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Turista tedesco finisce in mare mentre fa windsurf: scatta l'intervento di soccorso a Vieste

Altre fonti ne stanno dando notizia

Turista tedesco precipita con il deltaplano a Milazzo: finisce in acqua e rimane illeso

Come scrive msn.com: Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di ieri a Capo Milazzo. Un turista tedesco di 59 anni è infatti precipitato con il deltaplano nelle acque dell’Area Marina Protetta.

Vieste (FG), Guardia di Finanza salva turista tedesco in difficoltà nelle acque di Torre di Porticello

Scrive trmtv.it: A Vieste, in provincia di Foggia, un turista tedesco è stato tratto in salvo dalla Guardia di Finanza dopo essere rimasto in difficoltà mentre praticava windsurf nelle acque di Torre di Porticello. Le ...

Vieste, turista tedesco in difficoltà mentre fa windsurf: salvato dalla GdF

Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it: L'uomo si trovava nelle acque di fronte alla Torre di Porticello: è stato riconsegnato alla famiglia in buone condizioni di salute ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cefalù: Intossicazione da monossido di carbonio in una villetta, un turista tedesco morto

A Cefalù, in provincia di Palermo, un gruppo di turisti tedeschi è stato coinvolto in un grave incidente causato da esalazioni di monossido di carbonio.