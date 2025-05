Turista spagnolo travolto e ucciso da un' auto | 20enne indagato rischia il processo

Un tragico incidente ha scosso Santa Maria Capua Vetere, dove il turista spagnolo Miguel Serrano Cercas è stato travolto e ucciso da un'auto lo scorso 24 settembre. Ora, un giovane di 20 anni è indagato e rischia un processo, dopo che la pubblica accusa, guidata da Anna Ida Capone, ha chiuso le indagini preliminari sul caso.

Il pubblico ministero Anna Ida Capone, della procura di Santa Maria Capua Vetere, ha chiuso le indagini preliminari sulla morte del turista spagnolo Miguel Serrano Cercas, travolto e ucciso da un’auto in via Domenico Russo a Santa Maria Capua Vetere il 24 settembre dell’anno scorso. Unico. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Turista spagnolo travolto e ucciso da un'auto: 20enne indagato rischia il processo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Morto Grant Paterson, turista travolto da crollo, scrisse: bella settimana se non vengo ucciso prima

Segnala msn.com: È morto Grant Paterson, il turista scozzese di 54 anni rimasto ... Paterson era arrivato a Roma una settimana prima ed è stato travolto nel bed & breakfast dove alloggiava.

Corea del nord, turista spagnolo registra video di nascosto: ecco i segreti di Pyongyang e la birra belga a 79 dollari

ilmessaggero.it scrive: Un turista spagnolo è riuscito ad entrare in Corea del Nord, un Paese "blindato" per i turisti stranieri. Durante la sua visita nella capitale Pyongyang ha scoperto che in un bar vendevano una ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Turista italiano fermato dalla polizia tedesca per saluto nazista prima di Bayern-Lazio

Un turista italiano di 18 anni è stato temporaneamente arrestato dalla polizia tedesca a Monaco di Baviera per aver eseguito il saluto hitleriano in un ristorante, alla vigilia della partita di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio.