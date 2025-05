Turismo last minute Il meteo decide l’estate

L'estate si svela tra sorprese e opportunità con il turismo last minute, dove il meteo gioca un ruolo fondamentale. La cena di gala della cooperativa bagnini di Gatteo Mare, tenutasi all’hotel Antonella, segna l'inizio della stagione. Con la conduzione di Mattia Casadei e Fulvio Bertolini, la serata celebra l'entusiasmo per il lavoro che ci attende.

Cena di gala della cooperativa bagnini di Gatteo Mare all'hotel Antonella. Una sorta di biglietto di ingresso nella stagione estiva, prima del via al grande lavoro, in spiaggia, negli alberghi e nelle varie attività. La serata è stata condotta dall'animatore Mattia Casadei e da Fulvio Bertolini alla presenza di tante autorità civili e militari fra i quali i sindaci di Gatteo Roberto Pari e di Cesenatico Matteo Gozzoli, l'assessore regionale al turismo Roberta Frisoni, Luca Bartolini, Moreno il Biondo, l'ammiraglio Andrea Agostinelli, l'armatore Giovanni Visentini e don Mirco Bianchi parroco di Villamarina e Gatteo Mare. La cooperativa è nata nel 1978, conta 30 soci titolari degli stabilimenti balneari di Gatteo Mare. Massimo Bondi dal 1991 è presidente della cooperativa bagnini di Gatteo Mare e dal 2018 anche presidente dell'associazione turismo di Gatteo Mare.

Turismo: stagione al via con attese variabili e last minute

Da ilcittadinoonline.it: Quasi in linea con l’andamento climatico, per il turismo ... la prenotazione last minute, in particolare per i flussi domestici che nel 2024 era stata ridimensionata rispetto al passato: “fattori ...

Pasqua tra instabilità e giacca a vento: “Molte disdette, saltati i last minute”

Scrive ilsecoloxix.it: Chiavari – Tanta gente ha aperto le seconde case e affollato, già ieri, i battelli per Portofino o i ristoranti delle varie località, ma il brutto tempo ha impedito di riempire davvero gli ...

