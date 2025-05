Turismo esperenziale quasi 2milioni di euro per il bando regionale aperto oggi e rivolto a comuni e territori

La Regione Marche lancia il bando "Turismo esperienziale eventi e promozione 2025", con un finanziamento di oltre 1,86 milioni di euro, per sostenere progetti innovativi nei comuni e territori. Il bando, aperto dal 15 maggio, mira a elevare la qualità dell'offerta turistica e aumentare l'attrattività delle destinazioni marchigiane attraverso esperienze uniche e coinvolgenti.

ANCONA – La Regione sostiene progetti di turismo esperienziale con il bando "Turismo esperienziale eventi e promozione 2025'", finanziato con oltre 1 milione e 860mila euro, che si apre oggi mercoledì 15 maggio. L'obiettivo è innalzare la qualità dell'offerta turistica e l'attrattività attraverso.

