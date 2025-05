Turismo boom ad aprile | più 10% Effetto Salone e Champions Sala | tanti americani anti-dazi

Ad aprile, Milano ha vissuto un sorprendente boom turistico, con un incremento del 10,2% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, raggiungendo 835.587 visitatori. Fattori come il Salone del Mobile e la finale di Champions League hanno attratto un numero significativo di visitatori, contribuendo positivamente al recupero dopo i segnali negativi degli ultimi mesi.

Dopo due segni "meno" davanti ai dati di febbraio (-0,7%) e marzo (0,5%), il turismo milanese registra un boom ad aprile rispetto allo stesso mese dell'anno scorso: sono arrivati in città 835.587 visitatori, il 10,2% in più rispetto ai 758.092 dell'aprile 2024. Dati contenuti in un report che raccoglie i dati forniti dalla Questura di Milano e dalla Questura di Monza e Brianza (l'incremento nella Città metropolitana è del 10,7% e nell'area urbana del 10,7%). Un aumento significativo determinato da una serie di fattori. Il primo è il Salone del Mobile e il Fuorisalone, che hanno registrato dati da record. Ma ad aprile c'è stata anche un'invasione di Milano dovuta al ponte di Pasqua e al ponte tra 25 aprile e 1° maggio. E la semifinale di Champions Inter-Barcellona ha attirato in città migliaia di tifosi interisti (non milanesi) e spagnoli.