Turchia | il PKK annuncia il suo scioglimento e la fine della lotta armata

In un importante sviluppo politico, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) ha annunciato ufficialmente il suo scioglimento e la cessazione della lotta armata. Questa svolta segna un momento cruciale nella storia del conflitto curdo in Turchia e apre a nuove prospettive per la pace e il dialogo nella regione.

In Turchia, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) ha annunciato il suo scioglimento e la fine della lotta armata. Turchia: il PKK annuncia il suo scioglimento Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) ha annunciato il suo scioglimento e la fine della lotta armata, una decisione presa al congresso del gruppo la scorsa settimana . 🔗Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Turchia: il PKK annuncia il suo scioglimento e la fine della lotta armata

Le notizie più recenti da fonti esterne

Turchia, il Pkk annuncia il suo scioglimento, dopo 40 anni finisce la lotta armata

Come scrive msn.com: L'annuncio atteso da giorni è arrivato stamattina. Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il Pkk, ha decretato il suo scioglimento e ha deciso di abbandonare le armi come aveva chiesto a febbraio il ...

Turchia, timori di sabotaggio dopo l'annuncio dello scioglimento del Pkk

Segnala msn.com: I media vicini al governo hanno riferito che il processo di disarmo del Pkk dovrebbe durare dai tre ai quattro mesi, con il ritiro delle armi in luoghi designati nel nord dell'Iraq View on euronews ...

Il Pkk annuncia scioglimento e fine lotta armata in Turchia

Come scrive ansa.it: "Il 12/o congresso del Pkk ha deciso di sciogliere la struttura organizzativa del Pkk e di porre fine alla sua lotta armata", ha annunciato il gruppo armato curdo in una dichiarazione, dopo aver dichi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Turchia, pugno di ferro di Erdogan contro le Ong

Il Parlamento turco approva una legge sulla supervisione delle associazioni.. La libertà é ormai un sogno in Turchia, dove Erdogan domina la scena e ora arriva a limitare anche fondazioni e associazioni in prima linea per i diritti civili.