Nuove indiscrezioni circolano dalla Continassa riguardo al futuro di Igor Tudor, allenatore della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbero sviluppi significativi che potrebbero influenzare la sua permanenza sulla panchina bianconera. Scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti sulla situazione attuale del tecnico e le prospettive per la sua carriera.

Tudor Juve (Tuttosport), spifferi dalla Continassa suggeriscono che. Ci sono novità sul futuro del tecnico bianconero: tutti gli aggiornamenti. Resta in bilico il futuro di Igor Tudor, che lo scorso marzo ha accettato di subentrare in corsa sulla panchina della Juventus firmando un contratto fino a giugno legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Uno scenario che comunque potrebbe anche non bastare al tecnico per la conferma anche per la prossima stagione. Spifferi dalla Continassa fanno sapere che è Antonio Conte il grande sogno della dirigenza per la panchina del futuro, con Tudor che in ogni caso potrebbe essere costretto a fargli posto. Lo scrive Tuttosport. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com