Tu Vuo' Fa l' Americano - Duets al Salotto Francesca De Fazi al Salotto Belvedere

Torna il terzo appuntamento di "Tu Vuò Fa l'Americano - Duets al Salotto", organizzato dall'Associazione MUJIC in collaborazione con il Ristorante Salotto Belvedere di Bracciano. Questa volta, sul palco, il grintoso duo di Francesca De Fazi e Victor promette emozioni e energia per una serata all'insegna della musica e del divertimento!

Terzo appuntamento organizzato dall'Associazione MUJIC per la nuova rassegna nata dalla collaborazione con il Ristorante Salotto Belvedere di Bracciano: "Tu Vuò Fa l'Americano - Duets al Salotto". E questa volta è il grintoso, energico e battgliero duo composto da Francesca De Fazi e Victor. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Tu Vuo' Fa l'Americano - Duets al Salotto", Francesca De Fazi al Salotto Belvedere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Leone XIV balla scatenato "Tu vuò fà l’americano" sul balcone del Vaticano dopo l'annuncio della sua elezione - IL VIDEO AI

Riporta informazione.it: Papa Leone XIV balla 'Tu vuò fà l’americano' sul balcone del Vaticano dopo l'annuncio della sua elezione. Questo è solo uno dei tanti video MEME creati con l'intelligenza artificiale quando si è scope ...

Tu vuo' fa' l'americano, ma il Milan gioca in Italy. Cardinale, chi t' 'o ffa fa'?

Scrive milannews.it: Sono passati ormai tre anni dall'ultimo scudetto del Milan e dal passaggio di consegne in proprietà da Elliott a RedBird: da un fondo ad un altro, con la differenza che il ...

Tu vuò fà l’americano? Naples è al primo posto tra le città migliori dove trasferirsi!

msn.com scrive: Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Strisce led, una soluzione perfetta per illuminare il salotto

Le strisce led rappresentano una delle soluzioni più gradevoli e pratiche per arredare un salotto in modo da renderlo accogliente e confortevole.