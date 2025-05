TS – Sponsor Juve ufficiali sulle maglie torna Jeep e debutta Visit Detroit | le cifre

Il mondo del calcio si anima con il ritorno di Jeep come sponsor ufficiale delle maglie della Juventus e il debutto di Visit Detroit. L'accordo, che segna una nuova era per il club, prevede un corrispettivo complessivo di 69 milioni di euro fino al 2025, con dettagli economici significativi per le prossime stagioni.

Le cifre dell'accordo con Jeep e Visit Detroit. "L'accordo prevede un corrispettivo fisso complessivo di €69 milioni (di cui €4 milioni per il periodo residuo della stagione sportiva 20242025, €19 milioni per la stagione sportiva 20252026 ed €23 milioni per ciascuna delle due stagioni sportive successive), oltre a moderate componenti variabili (malus) in caso di mancata partecipazione alle competizioni sportive UEFA. L'accordo tra la Società e Stellantis Europe fa seguito alla soddisfazione di una partnership di successo con il brand Jeep che ha accompagnato Juventus per molte stagioni alla conquista di straordinari traguardi sportivi. Ad integrazione di quanto sopra, si segnala che la Società ha concluso con Visit Detroit l'accordo per occupare il secondo spazio riservato agli sponsor sul fronte della maglia da gara della Prima Squadra, JWomen e NextGen, per tutte le competizioni sportive nazionali (escluse, quindi, quelle UEFA e FIFA), con medesima durata dell'accordo Jeep.