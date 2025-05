ts – juan jesus lo scudetto napoli e la figura di conte poi cita il motto juve

Juan Jesus, difensore del Napoli, si fa portavoce della determinazione della squadra nel conquistare lo scudetto, citando il celebre motto della Juventus: "Difenderemo il primo posto fino alla fine". In un contesto di crescente competitività con l'Inter, il calciatore sottolinea la volontà del Napoli di non cedere facilmente il passo.

2025-05-14 15:31:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: “ Difenderemo il primo posto fino alla fine “. Si rifà al noto moto juventino il difensore Juan Jesus nel ricordare che il Napoli non cederà il passo così facilemente all’Inter. Il calciatore ha analizzato, in una lunga intervista rilasciata a Radio Crc, l’ultimo mese dei partenopei: mea culpa su alcuni errori, su tutti quelli di Bologna, ma, soprattutto, testa alle ultime due giornate che potrebbero regalara agli azzurri il quarto Scudetto della loro storia. Napoli e lo Scudetto, le parole di Juan Jesus. “ Pensiamo solo ai tre punti di Parma al momento: ragioniamo una partita alla volta. Il campionato non si vince sempre come due anni fa, si combatte spesso fino alla fine. Bisogna capire che non ci vuole troppa euforia: è un momento importante per noi e difenderemo questo primo posto fino alla fine “. 🔗Leggi su Justcalcio.com