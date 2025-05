Trump vede al-Jolani e annuncia la svolta con la Siria | Via tutte le sanzioni ma riconoscete Israele

Donald Trump segna una storica svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Siria, annunciando la revoca delle sanzioni in cambio del riconoscimento di Israele. In un meeting senza precedenti, il presidente ha incontrato il nuovo leader siriano, Ahmed al-Sharaa, noto come al-Jolani, a Riad, prima di proseguire il suo viaggio verso il Qatar.

Primo incontro fra un presidente statunitense e uno siriano dopo 25 anni. Donald Trump ha avuto un colloquio con il nuovo leader siriano Ahmed al-Sharaa (nome di battaglia al-Jolani) a Riad, in Arabia Saudita, prima di concludere la sua vita e spostarsi in Qatar, dove proseguirà il suo viaggio in.

Trump vede presidente siriano Jolani, 'fai pace con Israele'

informazione.it scrive: RIAD Nella capitale dell'Arabia Saudita, Riad, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato di persona il presidente siriano, Ahmed al-Sharaa (al Jolani), e gli ha chiesto di normalizz ...

