Trump | Troppi Presidenti Usa pretendevano di giudicare leader stranieri Quello compito di Dio

In un discorso a Ryad il 14 maggio 2025, Donald Trump ha denunciato l'arrogante pretensione di precedenti presidenti americani di giudicare i leader stranieri, affermando che tale compito spetta solo a Dio. Sottolineando il suo impegno a difendere gli interessi nazionali, Trump ha invitato a separare la politica dalla morale, ribadendo così la sua visione pragmatica della diplomazia.

(Agenzia Vista) Ryad, 14 maggio 2025 "Troppi presidenti americani sono stati afflitti dall'idea che sia nostro compito guardare nell'anima dei leader stranieri e usare la politica statunitense per amministrare la giustizia per i loro peccati. Il compito di Dio è giudicare, il mio compito è difendere l'America e promuovere gli interessi fondamentali di stabilità, prosperità e pace." Lo ha detto Trump durante la sua visita in Arabia Saudita. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: Troppi Presidenti Usa pretendevano di giudicare leader stranieri. Quello compito di Dio

