Trump riapre la partita siriana | a Riad l’incontro storico con al Jolani sotto il segno della pace e del petrolio

Donald Trump riapre le porte a un nuovo capitolo nella crisi siriana, incontrando a Riad Ahmad al-Sharaa, conosciuto come al Jolani. Sotto il segno della pace e delle risorse energetiche, la storica stretta di mano tra il presidente e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman segna un'importante svolta nel panorama geopolitico.

L’immagine parla più della dichiarazione: una stretta di mano, due uomini in giacca scura, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, ex jihadista diventato presidente, alle loro spalle. Donald Trump e Ahmad al-Sharaa — noto meglio come al Jolani — si sono incontrati. È il primo faccia a faccia dopo un quarto di secolo tra un presidente americano e un omologo siriano. Nessun vento di guerra stavolta, solo la promessa – forse azzardata, forse calcolata – di un nuovo ordine regionale. L’incontro tra Trump e al Jolani. Alla vigilia dell’incontro, Trump aveva spiazzato mezzo Congresso annunciando la revoca di tutte le sanzioni contro Damasco: «Con il supporto dei leader presenti in questa sala, stiamo attualmente valutando la normalizzazione delle relazioni con il nuovo governo, a partire dal mio incontro con il presidente Ahmad al-Sharaa». 🔗Leggi su Secoloditalia.it